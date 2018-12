¡No dejó nada a la imaginación! Así celebra Fernando Carrillo las navidades

A través de su cuenta en Instagram el polémico actor y modelo venezolano compartió una nueva fotografía sensual, que enloqueció a sus seguidoras y las dejó boquiabiertas.

El actor de 52 años, aparece con un interior blanco y un gorro de navidad. En la imagen, el venezolano muestra su escultural cuerpo. “Les deseo una hermosa y bendecida Navidad, que sus hogares estén llenos de felicidad. ¡Los amo a todos!”, escribió.

“Me acabo de despertar voy a levantarme a ver si Ferr Noel me dejó a @ferrcarrillo en el árbol 😃”, “Yo quierroo este papa Noe y ver que me trajo en esta navidad 😍😍🔥🔥Yo quierroo este papa Noe y ver que me trajo en esta navidad”, fueron algunos de los mensajes de sus seguidoras.

