El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, popularmente conocido como “Nacho”, confirmó este jueves que llegó a Venezuela, tal como lo anunció en días pasados.

El artista publicó varios videos en Instagram para anunciar su llegada al país por el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena en Valencia.

Nacho dijo que viajó en avión privado porque tiene la posibilidad de hacerlo, “por su trabajo y esfuerzo”, y que si hubiese viajado a Venezuela en un vuelo comercial lo hubiesen señalado de “mandar a grabar todo” durante su arribo.

“El que ha trabajado todo lo que tiene no le debe temer a la justicia, porque si no ha delinquido no tiene que temer. Por eso yo no temo y estoy aquí, en mi país”, recalcó Nacho en un Instagram Stories.

El cantante venezolano afirmó el pasado 17 de diciembre: “Yo no quiero despegarme de mi país… Voy a regresar porque voy con buenas intenciones. Voy a poner los recursos que estén a mi alcance a la orden de quienes quieren el progreso para el país. Debemos actuar unidos para levantar a Venezuela”.

A su llegada al país, el cantante @nacho agradeció "a las personas que han estado pendiente de este viaje y quiero que sepan las razones por las que estoy aquí”. #TVVenezuela #TVVNoticias pic.twitter.com/5YTj0tlNh1 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) December 27, 2018

Nacho llegó a Venezuela con nuevo peinado… pic.twitter.com/U1xZbHcRxe — RCTV.net (@RCTVenlinea) December 28, 2018

El Carabobeño