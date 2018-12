¡Muy molesta! Ana Gabriel detuvo show luego de ser golpeada en el rostro (Video)

Usuarios de las redes sociales compartieron un video de la cantante mexicana Ana Gabriel, donde fue golpeada en el rostro por un sombrero en pleno escenario, mientras cantaba “Evidencias”.

La artista decidió detener el show molesta y dijo; “vengo con mucho respeto a cantarles. Usted me avienta su sombrero, pero si yo no se lo pido, no lo haga, porque no estoy preparada para recibir su sombrero”

Momento exacto en donde un sujeto le lanza un sombrero u objeto a @ANAGABRIELRL golpeándole la cara en plena interpretación de “Evidencias”

Porfavor‼️a todo asistente a un concierto.RESPETEN al o la artista que lo único que hace es hacer felices a los asistentes @Ventaneandouno pic.twitter.com/s56rm7eWoc — AnaGabriel_Mexico (@AnaGabriel_MX) December 3, 2018

@AnaGabriel_MX detiene show tras ser golpeada en pleno escenario😱. Ana Gabriel mostró su enojo, luego de que un sombrero le golpeara el rostro en pleno show de la Feria Querétaro 2018. pic.twitter.com/WDqGCqngSu — Radio Fiesta (@radiofiesta917) December 3, 2018

Diario Contraste