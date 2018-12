Mujer hacía una escultura de Adán y no sabía que la estaba matando progresivamente

La artista plastica Gillian Genser trabaja en el medio desde 1991, hace unos 15 años, comenzó a trabajar en una escultura del primer hombre, Adán, hecha con conchas de mejillones, sin saber que la obra estaba terminando con su vida.

“Mi trabajo era un mensaje ambientalista. Es reconsiderar cuál debería ser nuestra primera percepción del ecosistema, más que la de que tenemos dominio sobre el resto de los animales”, contó según información del portal web argentino Infobae.

La escultora le cocinaba todos los días a sus amigos, y con el resto de comida seguía con su escultura.

Después de un tiempo comenzó a sufrir de dolores de cabeza y de vómitos. Enseguida los síntomas se volvieron más extraños.

Genser visitó a una enorme cantidad de especialistas, pero ninguno parecía dar con la solución.

Envenenamiento progresivo

“Los síntomas empeoraron. Después de algunas horas picando conchas de mejillones, quedaba inmovilizada. Me dolían los músculos. Las manos se me acalambraban cuando tomaba mis herramientas. Me volví combativa y fatalista, declarando que mi vida se estaba acabando. Mi esposo temía dejarme sola en casa, porque creía que cuando regresara me iba a encontrar colgando ahorcada del candelabro” contó.

En 2015, finalmente, un especialista le realizó un examen de sangre y descubrió que tenía altísimos niveles de arsénico y plomo. Entonces habló con un profesor especializado en invertebrados del Museo Real de Ontario. El hombre se horrorizó cuando ella le contó que llevaba años trabajando con conchas de mejillones. “¡La gente no sabe lo venenosas que son estas cosas!”, le dijo. Las conchas y los huesos acumulan muchas de las toxinas de su ambiente.

Los mejillones acumulan toxinas como el arsénico y el plomo en sus años de vivir y alimentarse en aguas contaminadas. Al tocar las conchas y respirar el polvo de su trabajo, parte del metal ingresaba a su cuerpo.

Cuando lo supo, comenzó a abandonar su trabajo con las conchas, pero antes terminó el Adán.