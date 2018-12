Motta Domínguez: “Quieren replicar la situación de hace un año amargando las navidades a los zulianos”

El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez manifestó este domingo que hay un plan para sabotear las navidades en el estado Zulia, como ocurrió el año pasado.

No obstante, seguidores de su cuenta Twitter, @LMOTTAD le recriminan que “si viene anunciando eso por qué no ha militarizado”, dicen unos, otros señalan que “si ya uds. tienen esas instalacones militarizadas por qué ahora nos vienen a decir esto”.

Usuarios se muestran disconformes con la posición del ministro Motta Domínguez, en el que según un seguidor de su cuenta asevera “no resuelves si no que después sales diciendo se los venía diciendo”.

Motta Domínguez escribió en su cuenta de Twitter: “Camaradas! Compatriotas! Pueblo del Zulia… Tal como lo venía advirtiendo, hay un plan cuyo objetivo es replicar la situación de hace un año, cuando sabotearon las instalaciones…”

En la red social Instagram, Motta Domínguez publicó un comunicado:

“Camaradas! Compatriotas! Pueblo del Zulia… Tal como lo venía advirtiendo, hay un plan cuyo objetivo es replicar la situación de hace un año, cuando sabotearon las instalaciones eléctricas y causar malestar al pueblo zuliano, amargándoles las navidades… Un plan que busca desestabilizar los servicios básicos, para crear el caos y perturbar la paz en la región; pero más allá lo hacen también buscando sabotear el reconocimiento, el próximo 10 de Enero del 2019, de la reelección de nuestro CMDTE PDNTE @nicolasnaduro quien ganó unas elecciones convocadas por nuestra ANC, en el marco de la Constitución y la Democracia … En la madrugada de hoy, manos criminales, nuevamente atacaron el sistema eléctrico en el Zulia, recordemos que días atrás habían saboteado dos (2) estaciones eléctricas TERMOZULIA y CUATRICENTENARIO, esta vez han derribado cinco (5) torres eléctricas, de la línea Peonias – Cuatricentenario… Se repite la acción, hace exactamente un año en víspera del 24, cortaron el cable sublacustre… No cabe duda alguna, que estos actos de sabotaje son financiados desde Colombia como se demostró al apresar la banda que cortó el cable sublacustre del Lago de Maracaibo… ALERTA! ALERTA! ALERTA!… CUALQUIER PERSONA QUE TENGA CONOCIMIENTO DE ESTOS HECHOS O CONOZCA A ALGUNAS PERSONAS, DE LAS QUE LOS PERPETRARON, NO DUDEN EN DENUNCIARLOS… SE MANTENDRA EL ANONIMATO Y SERAN GRATIFICADOS… PUEBLO DEL ZULIA, NO PERMITAS QUE SABOTEEN DE NUEVO EL SISTEMA ELECTRICO EN EL ZULIA, LO QUE UNA VEZ YA SUCEDIO Y TRAJO DIEZ MESES DE PENAS Y SUFRIMIENTOS… DENUNCIA YA!!!… VENCEREMOS!!!”

Eudo Prieto Báez @BaezEudo En respuesta a @LMOTTAD @ojopelao22

Entonces camarada Ministro, si están avisados de esas intenciones, apriete el cinturón de seguridad en todas y cada una de las estaciones y sub estaciones eléctricas. Después no vaya a salir con que “lo advertimos, saboteo” el pueblo merece respeto.

Gα𝒃ɾ𝒊𝒆𝒍α @Gaudimar En respuesta a @LMOTTAD

Esoooooo ya se están lavando las manos #TipoNormal

angel aguilar @angelopgse82

Mira rolitronco eh loco. Las subestaciónes eléctricas están militarisadas desde hace tiempo y son los mismo militares los q de roban todo.

Flaca Vitola @Liliana52 En respuesta a @LMOTTAD @CorpoelecZulia_

A poner nuestras barbas en remojo… ahora a la ineficacia e inficiencia lo llaman saboteo…

