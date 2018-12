Miss Vietnam conmovió las redes sociales tras mostrar fotos en el humilde hogar de sus padres

A pesar de que hace poco concluyó el certamen de Miss Universo 2018 en Bangkok (Tailandia) con la victoria de la filipina Catriona Gray, a día de hoy el interés por las bellas concursantes no cesa. Así, las redes han acaparado la atención sobre Miss Vietnam, H’Hen Nie, y la casa donde pasó su infancia.

Los usuarios indican que a pesar de estar entre las mujeres más bellas del mundo, la modelo sigue siendo una persona humilde y recuerda sus raíces.

“Me encanta este momento, con mi mamá en mi dulce hogar“, escribió H’Hen Nie en en su cuenta de Instagram, que ya ha recibido casi 21.000 ‘me gusta’. Además, cuenta con numerosos comentarios, a través de los cuales los seguidores de la joven, de 26 años, le expresan su apoyo y admiración.

“Eres más que una cara bonita. Eres una hermosa persona. Más mujeres como tú”, escribió un usuario, mientras que otro asegura que H’Hen Nie “representa la mujer de hoy: inteligente, trabajadora, independiente y una belleza sencilla y moderna”.

#MissVietnam H'Hen Niê is humble, beautiful and down to earth, even after going to Miss Universe and representing her country she didnt act high and mighty after coming back home she stayed true to herself. She didnt get the crown but she's still a QUEEN pic.twitter.com/xW4EB6IQtR

— ⋆* ⁰⁴єℓℓє⁸⁸⋆* (@moonstar1485) December 18, 2018