Mira lo que dijeron las Mentes Gemelas sobre Maduro (Video)

#Internacionales | Nelly y Norhelia Pompa, conocidas como Las mentes gemelas, lanzaron una nueva predicción en torno al presidente de #Venezuela, Nicolás Maduro. Esta vez aseguraron que su muerte está próxima. Durante una entrevista en Chica al día, de El Venezolano Tv, las famosas "jimagüas" dijeron con mucha seguridad la noticia a Kerly Ruiz y Pedrito Padilla. Adelantaron que el sucesor de Maduro no será ninguna cara conocida de la oposición, ya que una figura del régimen controlará el poder momentáneamente en medio de mucho dolor para el país. ¿Qué opinas sobre esta predicción?