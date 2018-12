Ministerio Público ofreció explicaciones sobre la muerte de Nelson Martínez

El Ministerio Público emitió un comunicado este miércoles 12 de diciembre para lamentar la muerte del expresidente de Pdvsa, Nelson Martínez, y ofrecer una explicación sobre su situación.

“El señor Nelson Martínez padecía una grave enfermedad crónica cuya evolución agravó su estado y condujo a su fallecimiento. Hasta el último momento, e referido ciudadano recibió el tratamiento y la atención médica requerida en un centro de salud donde permanecía internado”, explicaron.

En el comunicado lamentan el deceso y ofrecen condolencias a las víctimas.

#COMUNICADO El @MinpublicoVE informa a los venezolanos y venezolanas el sensible fallecimiento del ex Ministro del Poder Popular para el Petróleo y ex Presidente de PDVSA Y CITGO, Nelson Pablo Martínez, quien se encontraba procesado por el Sistema de Justicia venezolano #12Dic pic.twitter.com/0viUIJTdke — MinPublicoVE (@MinpublicoVE) December 13, 2018

Aunque el gesto del ente sea pertinente, dada la situación, llama la atención que emitieran el comunicado sobre Martínez, pero se mantuvieran en total silencio las oportunidades en las que han fallecido presos políticos en instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

La última oportunidad ocurrió con el concejal Fernando Albán. Las autoridades informaron que se trataba de un suicidio, pero el contexto estuvo plagado de hechos irregulares que apuntan a un asesinato, como ha denunciado la oposición y sus abogados.

En aquella ocasión, el Ministerio Público no se expresó para ofrecer condolencias, sino justificar que no se trató de un asesinato. Al igual que no emitió comunicado alguno con hechos similares, como el suicidio del piloto Rodolfo González en 2015 ni el ACV del concejal Carlos Andrés García en 2017. Ambos fallecidos en sedes del Sebin.

Tal Cual