Maracaiberos reciben más de Bs.S 2 millones 500 mil en ayudas sociales

“Cuando me llamaron no podía creer que iban a beneficiar a mi hijo de seis años con una silla de ruedas, tenía años buscando una ayuda como esta y el sábado entregué la solicitud a un candidato a concejal del PSUV y rápidamente me llamaron, así que estoy muy agradecida, no tienen idea de la importancia que tiene esta ayuda para nosotros”.

Así se expresó Bekerin Villalobos, de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, luego de recibir la ayuda social por parte de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, en un acto realizado este miércoles en la sede del Imtcuma en Bella Vista.

Allí fueron beneficiados los habitantes más vulnerables de las 18 parroquias, por parte del alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, quien entregó más de dos millones 500 mil bolívares soberanos en ayudas sociales y técnicas.

La candidata a la Cámara Municipal, Jessy Gascón expresó que estas acciones forman parte de un plan de respuesta oportuna que desarrolla la Alcaldía, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, “esto responde a un plan de protección integral que se ha venido ejecutando en favor de nuestros niños y niñas que presentan alguna discapacidad, adultos mayores y mujeres del municipio”.

Por su parte, el Alcalde Casanova anunció que para el 2019 tienen planificada la creación del Centro de Atención Integral para los niños y niñas con alguna discapacidad, además de una segunda sede del Centro de Atención a la Mujer Embarazada y Niño Lactante en el centro norte de la ciudad, para atender a las comunidades de bajos recursos en esta zona de la ciudad.

También se fortalecerá el sistema de atención en las Casas del Abuelo, para proteger al adulto mayor y las Casas de Abrigo para atender a los niños, niñas y adolescente en situación de calle.

“Por eso es importante tener una Cámara Municipal comprometida con el pueblo y que me ayude con la asignación de un presupuesto justo para atender las necesidades de nuestro pueblo y triplicar la inversión para ejecutar proyectos sociales de envergadura… este año hemos hecho magia por que no cuento legalmente con la partida presupuestaria y he tenido que gobernar con créditos adicionales y decretos al borde de la ley, porque ese Concejo Municipal actual no legisla en contra de Willy Casanova sino en contra de la ciudad”, dijo Casanova.

Por ello, el Alcalde invitó al pueblo a cambiar esa realidad, saliendo a votar este 9 de diciembre por los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, que representan los intereses del pueblo.

En esta jornada fueron beneficiados 320 personas con la asignación de 50 ayudas de medicamentos, 20 bastones, 10 sillas de ruedas, 10 kit para recién nacidos (pañales y fórmulas), pañales para niños y adultos, además de equipos médicos como tensiómetros, glucómetros y nebulizadores, entre otras entregas.

El joven Anderson Bravo de la parroquia Chiquinquirá, agradeció a la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo por beneficiarlo con la entrega de unas muletas, “estoy muy contento porque podré casarme este 22 de diciembre en la Boda Colectiva que llevará a cabo el Alcalde y asistiré con mis muletas nuevas”.

