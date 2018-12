¡Majestuosa! La ‘luna fría’ impresiona a los internautas durante la noche más larga del año (Fotos+Videos) #22Dic

La noche del sábado al domingo en el cielo de varios países del hemisferio norte se desarrolla un impresionante espectáculo protagonizado por la llamada ‘luna fría’: un fenómeno poco usual, cuando la luna llena coincide con el solsticio de invierno. La próxima vez que esto ocurra será en el 2029.

A pesar de que la última luna llena del año 2018 ha aparecido en el cielo la noche del 22 de diciembre, para los que observaron el cielo despejado la noche del viernes esta ya aparecía como si estuviera en su pleno esplendor. Internautas de México, EE.UU., Rusia, varios países europeos y asiáticos han compartido imágenes del brillante satélite.

