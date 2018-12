Maduro no será reconocido por la próxima directiva de la AN, dijo Guaidó

La ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol, aseguró este jueves que recibió una llamada de parte del diputado Juan Guaidó, a quien le correspondería asumir, el próximo 5 de enero, la presidencia de la Asamblea Nacional, y donde le manifestó que Nicolás Maduro no será reconocido como presidente de Venezuela para el próximo período.

Guaidó también aseguró a Mármol de León que “es falso ningún acuerdo para oxigenar a Maduro en el poder”.

Mármol dijo en su Twitter, @BMarmoldeLeon: “Recibí una llamada de Guaidó que le agradezco, en la cual me asegura que en el ejercicio de su presidencia en la Asamblea Nacional, Maduro no será reconocido como presidente de Venezuela. Igualmente me asegura que es falso el acuerdo al cual hice referencia en anterior tweet”.

