Maduro: Está en marcha un intento de golpe de Estado desde la Casa Blanca

El presidente Nicolás Maduro volvió a denunciar este domingo un supuesto intento de golpe de Estado desde la Casa Blanca con el apoyo de otros gobiernos de la región y de los dueños de “los medios de la derecha venezolana”.

Tras sufragar en el Liceo Miguel Antonio Caro de la parroquia 23 de enero, Maduro criticó a quienes lo llaman “dictador”, asegura que en Venezuela la democracia está fortalecida: “Ustedes saben cuántas veces se ha votado bajo ‘la dictadura de Maduro’ bajo mi dictadura directa, nueve veces y desde Chávez aquí han habido 25 elecciones”, afirmó.

Reconoció el trabajo de la FANB en el despliegue del Plan República para los comicios municipales de este domingo. Ratificó el llamado a quienes, a esta hora, no han ido a votar que recuerden que estas elecciones son para darle más poder al pueblo, a las comunas, a los alcaldes.

“Venezuela tiene una democracia fuerte, a pesar de las conspiraciones para dividir el país, que vienen de la Casa Blanca, hoy está en marcha un intento de golpe de Estado contra el régimen democrático y libre de nuestro país, un intento por perturbar la vida democrática venezolana y atentar contra el gobierno”, denunció.

Adelantó que en los próximos días dará una rueda de prensa para dar detalles de ese supuesto plan que adelanta el gobierno de Donald Trump: “Eso, si el Washington Post o el New York Times no me tubean antes, porque ellos también tienen datos”, dijo.

Recordó que el próximo el 15 de diciembre se cumplen 19 años de la Constitución vigente: “Nuestra bella y perfecta constitución. La ley de todos, la ley de ley. Aquí está la garantía de paz, aquí está nuestra fuerza moral. Dentro de la constitución todo, fuera de la constitución, Casa Blanca escúchame, esta constitución la defenderemos de ustedes y la haremos triunfar”, concluyó.

#EnVivo 📹 | Presidente @NicolasMaduro ejerció su voto en las elecciones de Concejos Municipales https://t.co/1Ct6LA9zv2 — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) December 9, 2018

800Noticias