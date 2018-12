Luisa Ortega: “La actuación de los militares es fundamental para Venezuela”

Sin pelos en la lengua, incluso desde antes de su ruptura con el chavismo -que en 2007 la llevó hasta lo más alto del Ministerio Público y que siete años más tarde la destituyó tras la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela- la ahora exfiscal nacional de ese país, Luisa Ortega, se ha transformado desde su escape a Colombia en agosto de 2017 en una de las voces más importantes que aboga desde el exilio por la salida de Nicolás Maduro. Tanto así, que Ortega fue la primera en presentar pruebas que vinculan al mandatario con actos de corrupción en el marco del caso Odebrecht. Así publica LA TERCERA.

La ex fiscal es una figura incómoda para el régimen de Maduro. De hecho, fue acusada de formar parte del supuesto atentado contra el Presidente en agosto pasado en Caracas. “Si yo estuviera detrás de ese plan, el país estaría celebrando su libertad”, respondió rápidamente a través de Twitter.

Desde Bogotá, Ortega conversó con LA TERCERA para entregar su balance sobre la crisis venezolana y para reiterar su llamado a las Fuerzas Armadas para que actúen contra el gobierno. “Tendrán todas las garantías que ofrece nuestra Constitución. La actuación de los militares es fundamental en Venezuela”, dijo.

¿Cuál es su balance frente al último año de la crisis que arrastra Venezuela desde 2015?

Este año hubo una agudización de la crisis que vive Venezuela, un deterioro en la calidad de vida de todos los venezolanos. El balance del país es trágico y desesperanzador. Los venezolanos están viviendo la peor crisis en la historia republicana de Venezuela, la peor tragedia. Ni en la guerra federal se vivió esta situación, y todo por responsabilidad de Nicolás Maduro y el grupo de gángsters que lo acompaña.

¿Estaría dispuesta a liderar el proceso de transición que espera para Venezuela?

Todo lo que sea necesario por el bienestar, la prosperidad y el rescate de la democracia y libertades en Venezuela yo lo voy a hacer. No tengo otro objetivo, ni otra actividad o tarea que no sea trabajar en función de los venezolanos. Si se hace necesario que yo participe en la transición lo haré y haré todo cuanto sea necesario para que mi país vuelva a ser lo que era antes.

¿Implica eso también una eventual candidatura presidencial si es necesario?

La verdad es que dentro de mis planes, en este momento, no tengo prevista una candidatura.

En ese caso, ¿quién debiese ocupar ese lugar desde la oposición?

Pasado el punto crítico, cuando Nicolás Maduro tenga que salir del poder, se tiene que producir una transición. Se tiene que formar un equipo que trabaje en función de restablecer todas las garantías en el país, pero especialmente cambiar algunos poderes públicos como el órgano rector en materia electoral, para convocar a elecciones presidenciales. En esa instancia, participarían todos los que quieran en igualdad de condiciones y con los mismos derechos. Estoy segura que apenas Maduro salga del poder, el cambio en Venezuela va a ser inmediato.

Mucho se habla de la receta y del grupo de transición pero… ¿Quién es el líder opositor para esto?

No me gustaría dar nombres.

¿Considera suficientes las acciones realizadas por países como Chile en materia de apoyo internacional frente a la crisis?

Todo lo que ha hecho la comunidad internacional ha sido bueno. Probablemente pueden hacer más, pero la ayuda que hemos recibido especialmente de Chile, Colombia y muchos otros, ha destacado en esta etapa para Venezuela. Por su puesto que siempre esperamos más, pero agradecemos infinitamente la colaboración de varios presidentes. La posición del Presidente (Sebastián) Piñera ha sido extraordinaria en ayuda. La manera en que Chile ha recibido a miles de venezolanos es un ejemplo para la región, y me gustaría que fuese copiada por otros países.

¿Qué falta entonces?

La comunidad internacional está preparada y tiene los planes. Lo que falta es algo interno, la unificación de los actores políticos en función de una sola propuesta para el país. La creación de un equipo con quien se puede entender la comunidad internacional y los propios militares en Venezuela.

¿A qué atribuye la fractura de la oposición?

Indudablemente siempre hay diferencias, hasta en las mejores familias. Toda la política que ha diseñado el chavismo contra la oposición es para fracturarla y para descalificar a unos con otros. El chavismo ha logrado dividir a la oposición, pero ya se le acabaron los argumentos y se ha entendido la necesidad de trabajar unidos.

¿Cómo observa el rol de Michelle Bachelet como Alta Comisionada de DD.HH. de la ONU frente a la situación de Venezuela?

Ella tiene muy poco tiempo en el cargo, pero ha mostrado mucho interés por el tema de Venezuela y ojalá continúe con esa línea. En mi caso le pedí una audiencia para explicar y mostrarle que cualquier información que ella pueda solicitar a las autoridades en Venezuela va a estar maquillada y no va reflejar la realidad.

¿Recibió alguna respuesta a esa solicitud?

No, hasta ahora no he recibido ninguna respuesta, pero vamos a seguir insistiendo porque tengo proyectado visitar Europa a finales de enero. Voy a ir a la Corte Penal Internacional y pienso pasar por Ginebra con la intención de reunirme con ella.

Desde la oposición también han invitado a Bachelet a Venezuela. ¿Se ha demorado en visitar el país?

Sí. Y la visita a Venezuela tiene que ser con la posibilidad de interactuar con los distintos actores políticos y sociales. Tengo conocimiento que en Venezuela están arreglando algunos centros de detención preventiva y presumo que todo proyectado en la posible visita de Bachelet. Es decir, para mostrarle lugares que han maquillado.

¿Qué importancia tiene el viaje de Bachelet a Venezuela?

Bachelet tiene que transitar por las calles de Venezuela y ver lo que está pasando. Visitar todas las cárceles y centros de torturas que no tienen ningún tipo de control. Debería ejecutar acciones concretas porque tiene la facultad y el poder de al menos emitir un informe. Confío en que va a tener una actuación que va a favorecer al país.

Hace unos días se reveló un video en el que usted insta a los militares a actuar contra Maduro. ¿Es esa la única salida considerando el avance de la crisis?

Es parte de los distintos actores políticos y sociales que deben participar para recuperar la democracia en Venezuela. La actuación de los militares es determinante y fundamental, pero también de la sociedad civil en general. Los militares son los que tienen el poder de la fuerza, que seguramente en muchas ocasiones tendrá que utilizarse en este proceso. Yo les ratifico a los militares que todos aquellos que actúen para rescatar la democracia, tendrán todas las garantías que ofrece nuestra Constitución. La actuación de los militares es fundamental en Venezuela. El gobierno asegura diariamente que tiene el apoyo de la FF.AA. y eso no es cierto, es solo la cúpula militar la que apoya a Maduro, porque los tramos medios están hastiados.