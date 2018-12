Luis Vicente León criticó a los que desprestigian mediante las redes sociales

Este lunes a través de su cuenta en Twitter el presidente de la encuestadora Datanálisis, criticó a quienes se dedican a desprestigiar información que no les conviene mediante las redes sociales y aseguró que implementan bots.

“Ya empezaron los manipuladores a tratar de controlar información. Montan sus bots y sus loquitos a inventar pendejadas”, sentenció León.

Ya empezaron los manipuladores a tratar de desprestigiar información que no les conviene y montan sus bots y sus loquitos a inventar pendejadas. Como he dicho mil veces, en este momento no hay ningún líder resaltante. Todos están empatados en la nada. Y todos…son todos.

— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) December 4, 2018