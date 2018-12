López Obrador ratificó que mantendrá relaciones diplomáticas con Maduro

El Gobierno de México ratificó su posición de no romper las relaciones diplomáticas con Venezuela y se acogerá a la política de no intervención, respeto absoluto a la soberanía de los Estados y no injerencia de asuntos internos de ningún país o pueblo del mundo, menos aún de América Latina.

“Reiteramos que no vamos a romper relaciones diplomáticas con Venezuela“, sentenció el subsecretario para América Latina del gobierno, Maximiliano Reyes Zuñiga, durante la reunión preparatoria del Grupo de Lima, refiere una nota de la Cancillería Venezolana.

La aseveración se produce en medio de un nuevo llamado por parte del Grupo de Lima de “intervenir en la política interna de Venezuela” por medio de acciones impulsadas por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.

“Autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias, no intervención, la cooperación internacional y el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos en nuestra América Latina y el Caribe”, dijo Reyes Zuñiga en un mensaje publicado a través de su cuenta en Twitter.

AVN