Lo que dejó la pelea entre Leones y Tiburones: el mal ejemplo

View this post on Instagram

Otro ángulo de lo ocurrido la noche de este miércoles en el estadio Universitario de la #UCV. Trifulca entre los jugadores de Leones del #Caracas y Tiburones de La Guaira⬆️ • • Vídeo: Cortesía📽 • • #Caracas #Ccs #Chacao #Baruta #LosTeques #Miranda #Barquisimeto #Maracay #Valencia #Maracaibo #PuertoCabello #SanDiego #Naguanagua #Guacara #valenciavzla #valenciavenezuela #venezuela #Vla