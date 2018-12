Ledezma: El petróleo no es propiedad de ningún régimen

El petróleo no debe administrarse como si fuera patrimonio particular. No es propiedad de ningún régimen. Se trata de nuestro más importante recurso natural que le pertenece a todos los venezolanos y debe ponerse al servicio del financiamiento del desarrollo económico y humano del país.

Tal afirmación la hizo hoy el Alcalde Metropolitano de Caracas en el exilio, Antonio Ledezma al participar vía Skype en el acto de graduación de los primeros 30 líderes formados en Gerencia Política y Liderazgo en un diplomado realizado en el Instituto Universitario de Tecnología Superior de Oriente (IUTSO), en base al acuerdo suscrito por su directora, Dra. Elizabeth Di Niscia Guarino y el presidente de Alianza Bravo Pueblo (ABP) en esa entidad, Dr. Francisco Abad.

Una impresionante asistencia desbordó el auditorio del Colegio de Abogados de Anzoátegui, en Barcelona, donde se llevó a cabo el evento, el cual resultó insuficiente para los casi 500 asistentes. En el colorido acto participó una entusiasta y nutrida representación de la juventud abepista. Se le rindió homenaje a Ovidio González y al compositor José Enrique “Chelique” Sarabia.

Ledezma intervino para asegurar que “esa es la vía a transitar, la de la educación, para forjar líderes sólidos en su pensamiento y en sus convicciones, líderes comprometidos con la nación, con sus instituciones y su gente”.

Insistió en “la urgencia de preparar ciudadanos que enfrenten la gran dificultad de este tiempo como es la crisis moral que heredamos de esta impostura de revolución, y de allí la importancia que le asigno a este propósito que ustedes cumplen en medio de esta tragedia de la que no se libra nadie en nuestro país”.

-Durante la etapa de la transición -agregó- será menester convocar a todos los sectores del país para que se incorporen a la tarea de reconstruir la república, sus instituciones y rehacer el tejido social desbaratado por la camarilla corrupta de Maduro y Chávez.

Igualmente destacó que se deben desarrollar nuevas fuentes generadoras de riquezas con apoyo de la ciencia y de la tecnología, en el turismo y en la actividad agropecuaria. Así mismo, la pequeña industria debe orientarse hacia la formación de una nueva generación de emprendedores en la industria farmacéutica, en la nanotecnología. En definitiva, son muchos los horizontes que se nos abrirán para entender que seremos capaces de encarar los desafíos de la globalización que se esparcen por todo el mundo.

El acto culminó con este mensaje claro y esperanzador en el cual el exiliado líder motivó a los asistentes a continuar luchando sin descanso hasta lograr la libertad de Venezuela.

Ledezma agradeció a los profesores Cheo Natera, Esperanza Putignano, Maribel Chacón, José Dionisio Solórzano y Alejando Olivares, por la labor cumplida.

Nota de Prensa