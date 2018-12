Le llueven las críticas a Julián Gil por declararse fan del cocinero Salt Bae

El actor Julián Gil ha encendido las redes sociales luego que subiera fotos y vídeos junto al cocinero turco Salt Bae, el mismo que sirvió un banquete a Nicolás Maduro.

La polémica surge debido a que el actor llamó meses atrás “payaso” a Nicolás Maduro y que ahora esté junto al cocinero que agazajó al mandatario venezolano es para algunos una muestra de “doble moral”.

Gil no tardó en pronunciarse y en un vídeo donde se ve disfrutando el costoso plato publicó un mensaje que reza “me canso ganzooooooo Z… el que me atendió era venezolano de Maracay, en la cocina habían 6 más y de las chicas del valet 2 eran venezolanas…todos orgullosos de poder trabajar honradamente, no entiendo los comentarios y mucho menos la doble moral. P.D.: se come divino”.