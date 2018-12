Las palabras de Isabella Rodríguez ante las duras críticas tras coronarse como Miss Venezuela Mundo

View this post on Instagram

Mi vida ha sido trabajo, esfuerzo y superar adversidades. Ha sido aprender de mi familia, mi gente y de cada una de las personas que se han cruzado en un camino muy difícil y a la vez muy emocionante. Hoy después de tanto sacrificio y de tantas horas invertidas en dar lo mejor, con las mejores compañeras, los mejores profesores y guías, con los mejores aliados, puedo solo dedicarme a agradecer. Agradecer a la Organización Miss Venezuela @missvenezuela por su apoyo y apuesta incondicional por todas nosotras. Agradecer a todas las 23 mujeres extraordinarias con las que compartí y aprendí por tanto tiempo. Todas ganadoras, todas maestras, todas hermanas. Agradecer a mi país hermoso, a mi gente que amo por quienes cual lo doy y daré todo por estar a la altura de su esencia. Hoy todo es agradecer, incluso la crítica, incluso la más dura. De ella, aprendí a exigirme más para ser mejor, así lo aprendí en mi Petare que me vio crecer, mi Petare que es orgullosamente mi origen y mi destino, que ojalá siendo su hija y humilde aprendiz, pueda llenarlos de orgullo, como espero mi familia así lo sienta. Al final, somos una familia más grande aún, se llama Venezuela y nos toca seguir trabajando muy duro a todos para verla brillar. Los amo mucho Ustedes no se imaginan lo que es realizar um evento como este, asi que felicito a todos y a a cada uno de los que hacen que esto sea posible @jonathanblum @cisnerosmedia @missvenezuela @venevision @ninasicilia @jacquelineaguilera @gabrielaisler @ @elpollosimonato @rickyete, Tito, @eliovasquez1 @joselicett1 @may0058 @brianurea @casacarlosaguilar @maickelmelamed @cosmeticosvalmy @apoloshoes @mistycvzla @alexdecoraciones_ @mystic @carmenjuliaalvarez , el profesor Alzuru, @dervy_yordana @portadas @okvenezuela @carlosaguilar @franco_montoro Jazmin, señor willian, señora Doira… Perdón si se me escapa alguien ,De corazón mil gracias ❤ por confiar y seguir apostando por lo nuestro. #missvenezuela #missvenezuela2018