La Divaza denuncia que esta siendo víctima de una extorsión y que teme por su vida (Video)

En días pasados, Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, mejor conocido como La Divaza, aseguró que está siendo víctima de extorsión y que en varias oportunidades ha sido amenazado de muerte, de no cumplir con los requerimientos: un depósito de 500 dólares.

“Esta persona sabe mi número, sabe mi dirección y me está amenazando que va a venir a matarme con una pistola. Quiero informar que temo por mi vida”, expresó el youtuber venezolano a través de sus Instagram Stories.

En la misma red social, La Divaza publicó varias captura de pantalla del chat, donde lo amenazan y también explicó que el le pagó a esa persona hace un tiempo para que le hiciera un trabajo, pero esa persona lo estafó.

“Esa era una persona que me había escrito porque me iba a hacer un trabajo y entonces me hizo depositarle pero resulta que esa persona me estafó. Esa persona se llama Sergio Valenzuela… Más nunca supe de esa persona, hasta que ahorita me escribió eso”, explicó.

El Cooperante