La alta resolución de una foto permite ver qué come la gente a cientos de metros

La imagen tiene una resolución de 195 gigapixeles, y según la empresa, es la foto con la resolución más alta de Asia.

La resolución de las cámaras digitales y los teléfonos inteligentes se suele medir en megapíxeles, o 1 millón de píxeles, por lo que una cámara de 12 megapíxeles, por ejemplo, puede producir imágenes con un total de 12 millones de píxeles. Pero en este caso se trata de gigapíxeles, es decir, 1.000 millones de píxeles.

En realidad, el panorama consta de muchas imágenes más pequeñas que se combinaron en una sola mediante una tecnología de fusión de imágenes, reporta Fossbytes. El proyecto generó mucho interés en todo el mundo y recibió 8,2 millones de visitas en un año. Ahora se ha convertido en la tarjeta de presentación de Shanghái en el mundo.

La fotografía no solo capturó el paisaje urbano, sino que inmortalizó decenas de situaciones cotidianas que estaban sucediendo en aquel preciso segundo y a sus protagonistas. Algunos incluso lograron reconocer a seres queridos entre las muchas personas que se pueden ver al ampliar el zoom. “Creo que he visto a mi padre“, compartió un usuario.

This is insane.

Chinese Satellite captured this photo with 24.9 billion pixels of quantum technology. It's basically unlimited zoom — to the point where you can clearly see each person's face. https://t.co/fvzFg8desY

— Tracey Lindeman (@traceylindeman) December 18, 2018