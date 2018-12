Joan Collins se rompió una costilla por llevar un corsé

Gracias a la American Horror Story: Apocalypse, Joan Collins ha regresado a la pequeña pantalla, dando vida a la abuela Evan Peters. Y aunque la malvada de Dinastía se veía fabulosa con sus vestidos del siglo XVIII, parece que sus estilismos tenían un precio, ya que la mujer, de 85 años, reveló tuvo problemas con el corsé.

Al parecer, se lo ajustaron tanto que terminó por romperle una costilla. “Siendo yo y queriendo lucir bien con un corsé, les permití que me lo pusieran muy apretados. Pura vanidad”, contó la veterana actriz en una entrevista.

A post shared by Cody James (@somelikeithollywood) on Dec 13, 2018 at 1:45pm PST

No obstante, no era la única que tenía que embutirse en un corsé: “Todas las actrices tuvimos que llevarlos muy ajustados y estar sentadas muy rectas en sillas sin respaldo durante horas y horas en un ambiente frío”.

A pesar de su lesión, Collins aseguró que estaría encantada de hacer otro cameo en la serie: “He trabajado con algunas actrices increíbles y con Cathy Bates, a la que amo absolutamente”.

La actriz prosiguió contando que el rodaje de seis meses le resultó muy divertido. “Tengo muchas historias nuevas de American Horror Story”, concluyó.

Joan Collins looks eternally amazing at 86 (those cheekbones!) in a casual snap by costar Ryan Hughes on the set of American Horror Story pic.twitter.com/9pA750ijJZ

— Britannia PR (@Britanniacomms) December 12, 2018