Jamal Khashoggi fue nombrado Persona del Año por la revista Time #11Dic

Este martes 11 de diciembre el periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi, junto con otros tres reporteros y un medio de comunicación, fueron designados como Persona del Año 2018 por la revista Time

“Este año estamos reconociendo cuatro periodistas y un medio de comunicación que han pagado un terrible precio por encarar los desafíos de este momento”, indicó Edward Felsenthal, director de la publicación neoyorquina.

Ganadores:

La periodista filipina Maria Ressa, editora del portal de noticias Rappler; los reporteros de la agencia Reuters Wa Lone y Kyaw Soe Oo.

El periódico local Capital Gazette, de Annapolis (Maryland), donde cinco reporteros resultaron muertos en un tiroteo este año.

Los periodistas asesinados, encarcelados o perseguidos son ‘La persona del año 2018’ para @TIME 👏👏👏 Entre ellos: The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo- #TIMEPOY pic.twitter.com/iOUN08z4EZ

— Pao Ugaz (@larryportera) December 11, 2018