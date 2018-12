Hospital Central de Valera vive su propia lepra: “se cae a pedazos”

El Hospital Central “Dr. Pedro Emilio Carrillo” de Valera está invadido de muchos problemas estructurales, de mantenimiento y limpieza que afecta por igual a pacientes, visitantes y trabajadores de la salud.

La mayor parte del hospital está sumergida en problemas que se ven a simple vista y que a lo largo de los años entes gubernamentales no se han propuesto a resolver dichos problemas. Por otro lado al ser el único Hospital Central de Valera, ha colapsado por la cantidad de pacientes que llegan a diario.

Es por ello que trabajadores de diferentes áreas del Hospital denuncian el deterioro de las instalaciones de dicho centro asistencial. Un ejemplo claro es la lavandería, que ahora es un depósito de camillas, incubadoras, sillas y todo tipo de equipos que han dejado de funcionar y como no los pueden reparar van directo a esta área que desde 4 años funciona como depósito.

“En el área de reten solo hay 9 incubadoras, aquí en este depósito están las demás dañadas, porque no las pudieron arreglar y menos cambiar por unas nuevas. Meten a dos recién nacidos en una misma incubadora donde sólo debe ir un niño.” manifiesta Giovanny Vielma Secretario General de la Salud del estado Trujillo.

“La lavadora industrial tiene 2 años sin servir y la secadora 4 años, esto es grave porque no se le puede prestar el servicio de lavandería como es debido a los pacientes, médicos y enfermeras. Ahorita hay una lavadoras pequeña, ahí se lava la ropa de pacientes de medicina interna y lo de reten y si los familiares de pacientes que están aquí desde hace meses quieren lavar ropa, deben traer ellos mismo jabón y cloro porque aquí no hay”, aclara una trabajadora de esa área en el hospital.

Uno de los peligros de no poder contar con el área de lavandería del hospital es que la ropa al no lavarse y secarse con vapor sino al aire libre puede llenarse de cualquier tipo de bacterias que se encuentran en el ambiente y más siendo un hospital donde llegan personas con cualquier tipo de enfermedad.

Otra de las áreas que se ve afectada es el de la cocina, aquí no por sus instalaciones, porque todas sirven, sino por la falta de comida. “Hace un año y tres meses que no se da comida a los pacientes, nosotros venimos solo a cumplir horario, porque no llega alimentos para preparar, si los familiares de los pacientes quieren comida ellos mismos traen los alimentos y nosotros le hacemos el favor de cocinarles”. Recalca una trabajadora de esa área.

Además de esto tanto pacientes y trabajadores se quejan del estado de deterioro que se encuentran los baños en distintos pisos del hospital. “Esto se cae a pedazos, aquí nada sirve, las puertas de los baños están dañadas, hay pocetas que no se pueden utilizar porque se dañaron y no hacen nada para arreglarlas o cambiarlas”, señala un enfermero del área de traumatología.

De igual manera las áreas de descanso para médicos y los del área de enfermería están en pésimas condiciones, los colchones rotos y los casilleros oxidados.

Para culminar y no menos importante, los del área de limpieza dicen que a veces solo limpian con agua porque hay veces que no tienen desinfectantes para pisos.

