Hebert García Plaza tildó de irresponsable a Maduro y Padrino López al “provocar un escenario de conflicto militar”

El ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Hebert García Plaza, tachó este lunes como “irresponsable” las maniobras militares hecha por Moscú y Caracas para “defender a Venezuela”.

“Es irresponsable de parte de Padrino López, Ceballos Ichaso y Nicolás Maduro elevar la escalada del conflicto militar, cuando el problema es económico y por ende humanitario. Queda claro que ante el eventual aislamiento político internacional que sufrirá Maduro en el 2019. Solo les queda provocar un escenario de conflicto militar, para provocar una mediación internacional en la ONU y tratar de lograr un reconocimiento y posiblemente ganar tiempo, mientras los venezolanos producto de este escenario verán agravada sus condiciones de vida”, expuso en su cuenta de Twitter.

El también exministro de Alimentación acusó al Gobierno de querer “provocar” un conflicto militar. “Conflicto militar que ellos quieren provocar y para ello cuentan con Rusia, cuando verdaderamente @vladimirpadrino hoy debería estar dando explicaciones de las operaciones militares en Amazonas, contra el ELN.

En tal sentido, Plaza concluyó lo siguiente:

1. Padrino hace un alarde de Fuerza que no tiene ante un conflicto militar que no quiere, ya que conoce su resultado.

2. Rusia, Turquía y China aprovecharán para ganar terreno geopolítico en la región y saquear al país.

3. Maduro ante el fracaso de sus planes económicos, tratará de poner en la mesa mediática el tema del conflicto militar y defensa de la Patria.

4. Si Maduro solo movilizó 18% de la población electoral ayer, queda claro que Padrino y Maduro irán solos a ese escenario de conflicto. 5. Si ese escenario avanza, como lo tiene programado Maduro, la oposición política a través de la AN, debe estar preparada para dar una respuesta en escenario interno y externo.

6. El Chavismo contribuyendo a la solución del problema, entendiendo que Maduro debe abandonar el poder.

7. La FANB cumplir con su rol constitucional. Además de entender que @NicolasMaduro nos usa, nos persigue, encarcela tortura y poco o nada le importa si el ELN nos asesina.

Solo les queda provocar un escenario de conflicto militar, para provocar una mediación internacional en la @ONU_es y tratar de lograr un reconocimiento y posiblemente ganar tiempo, mientras los venezolanos producto de este escenario verán agravada sus condiciones de vida. — Hebert García Plaza (@HJGarciaPlaza) December 10, 2018

Para justificar después que Vzla no está sola ante el inminente conflicto militar que ellos quieren provocar y para ello cuentan con Rusia, cuando verdaderamente @vladimirpadrino hoy debería estar dando explicaciones de las operaciones militares en Amazonas, contra el ELN. — Hebert García Plaza (@HJGarciaPlaza) December 10, 2018

3. Maduro ante el fracaso de sus planes económicos, tratará de poner en la mesa mediática el tema del conflicto militar y defensa de la Patria.

4. Si Maduro solo movilizó 18% de la población electoral ayer, queda claro que Padrino y Maduro Irán solos a ese escenario de conflicto. — Hebert García Plaza (@HJGarciaPlaza) December 10, 2018

6. El Chavismo contribuyendo a la solución del problema, entendiendo que Maduro debe abandonar el poder.

8. La FANB cumplir con su rol constitucional. Además de entender que @NicolasMaduro nos usa, nos persigue, encarcela tortura y poco o nada le importa si el ELN nos asesina. — Hebert García Plaza (@HJGarciaPlaza) December 10, 2018

Sumarium