“Haremos lo posible para que la justicia llegue”, dijo Almagro en un mensaje enviado a los venezolanos

A través de un video compartido en Twitter Luis Almagro, secretario general de los Estados Americanos (OEA), dio un mensaje a los venezolanos este sábado haciendo referencia a las acciones realizadas en 2018 hacia el gobierno de Nicolás Maduro y que, aseguró, continuarán para el próximo año para que se reestablezca la democracia y la justicia en el país.

“La situación de Venezuela está cada vez más lejos de resolverse, se encuentra cada día más difícil, acuciante y angustiante que nunca y el mundo está consciente de ello. Aún así, no se concretan todos los esfuerzos que se requiere para que todos entiendan la gravedad de que allí se padece”, dijo.

“Tengo claro que los padecimientos de los venezolanos son mayúsculos, no hay día en que no tenga conciencia de ello. Han sido obligados a emigrar para encontrar un mejor destino en diversas partes del planeta, y no existe justificación ante semejante castigo a millones de personas”, sentenció Almagro.

Lo q hemos pasado en 2018 hace pensar q no ha sido un año +. La crisis en #Venezuela, lejos de irse resolviendo, es cada día + difícil, acuciante y angustiante, pero sepan q seguiré a su lado y que no abdicaremos en esta lucha. Carta abierta a venezolanos de a pie #OEAconVzla pic.twitter.com/F3ZLYBwZK6 — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) December 29, 2018

El Nacional