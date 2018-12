Gledys Ibarra le envía un conmovedor mensaje navideño a los venezolanos

View this post on Instagram

#AbrazoVenezolano 🇻🇪 – Londres 2018 Para todos la navidad 🎄 es la época más bonita del año. Más allá de los regalos, las canciones y la buena comida, es la fecha que nos renueva la fe a través del nacimiento de la luz divina y nos recuerda que no caminamos solos por el mundo. Ese mensaje se nos hace cada vez más necesario. Todos dejamos un pedacito de nosotros allá en la Venezuela de nuestros sueños y anhelos, la que nos vió crecer y la que nos hizo lo que hoy somos. Para los que estamos ahora afuera solo nos queda prepararnos, trabajar unidos, agarrados muy fuerte de las manos y con una sola voz, porque solo así volveremos a gritar todos juntos: #VIVA #VENEZUELA! 🇻🇪 . Venezolanos en el mundo, desde Londres, Inglaterra, con amor y cariño les decimos, siéntanse abrazados! Feliz Navidad y Próspero 2019 para todos Texto: Benjamin Suster @nuestroinsolitouk