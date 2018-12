¡Generando polémica! Angie Pérez publica sobre su pregunta vinculación de Patricia Poleo con el fugitivo Raúl Gorrín

View this post on Instagram

Será POR ESTO que @pattypoleo defendió tanto a @raulgorrinb? Una mujer con el mismo nombre de su madre, #GuillerminaBrito, aparece en la #ListaGorrin, es decir, como beneficiaria de al menos un depósito multimillonario. Será? 🤔 Eso explicaría muchas cosas… #BuenosDias 😎