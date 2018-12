Funvisis reportó la novena réplica de hoy tras el temblor de la región central del país

Una nueva réplica se registró este viernes 28, a las 7:45 de la noche, a 11 Km al oeste de Valencia, con una profundidad de 13.9 km y de magnitud 3.0.

Esta contabiliza la novena de hoy en el país, después del temblor de este jueves 27, a las 4:59 de la madrugada, el cual registró magnitud 4.9 localizado 20 km al norte de Valencia con profundidad 9.4 kilómetros, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). Este también se sintió en los estados centrales de Aragua, Miranda, Distrito Capital y Yaracuy.

El historial de la Fundación precisa que este viernes continuaron las réplicas en Valencia, Carabobo; Caja Seca, Zulia; Guiria, Sucre; San Carlos, Cojedes; y Maicao, al centro-este del departamento de La Guajira, en la frontera entre Colombia y Venezuela.

A las 5:37 am, a 14 Km al noreste de Valencia, con profundidad 5.0 km y magnitud 3.4; a las 9:31 am., a 30 Km al suroeste de Caja Seca, con profundidad 15.4 km y magnitud 2.7; a las 10:36 am., a 17 Km al noroeste de Valencia, profundidad 18.0 km y magnitud 3.1. a las 13:33 pm., a 17 Km al noroeste de Valencia, profundidad 28.3 km y magnitud 4.1; a las 15: 53 pm, a 33 Km al sureste de Guiria, con profundidad 7.4 km y magnitud 2.8; a las 16:21 pm., a 45 Km al noreste de San Carlos, con profundidad 3.3 km y magnitud 2.7.

A las 16:28 pm., a 14 Km al noroeste de Valencia, con una profundidad 16.0 km y magnitud: 2.6; a las 18:09 pm., en Maicao, con profundidad 24.7 km y magnitud: 3.0.

Cabe mencionar que el presidente de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), Roberto Betancourt, informó que hasta los momentos no hay tecnología que pueda predecir eventos sísmicos en el mundo, por lo que igualmente recordó que la comunidad científica nacional e internacional no pueden predecir los eventos naturales.