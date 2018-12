Funcionarios del Cicpc detuvieron a dos personas por estafa en Táchira

View this post on Instagram

Cicpc arrestó dos estafadores en Junín Detectives de la Sub-Delegación Rubio aprehendieron a Ervin José Sánchez Barriento (45) y Lupi Isabel Barriento (76), en el municipio Junín, estado Táchira, por dedicarse al delito de estafa. Experticias técnico científicas e informáticas realizadas luego de recibir denuncias formuladas por las víctimas determinaron que, los delincuentes se aprovechaban de la buena fe de la gente para ofrecerles la venta de cemento a través de las redes sociales. Las personas interesadas efectuaban transferencias bancarias y al notificarles a los supuestos comerciantes, éstos cortaban toda comunicación, afectando con el patrimonio económico de los grupos familiares. Las pesquisas de rigor condujeron a los funcionarios hasta el sector San Diego de la parroquia Rubio, donde finalmente obtuvieron la captura de los antisociales, quienes fueron puestos a la orden de la Fiscalía Octava del Ministerio Público. #VENEZUELA #Instagram #Paz #Seguridad #Policia #CICPC #Criminalistica #EficienciaOnada #DouglasRico