Fuerte sismo se registró al sur de Filipinas #29Dic

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacudió la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, generando amenaza de tsunami para las costas de Filipinas e Indonesia en un radio de 300 kilómetros en torno al epicentro del temblor, informa el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico.

“Las olas peligrosas de tsunami de este terremoto son posibles dentro de 300 kilómetros desde el epicentro, a lo largo de las costas de Indonesia y Filipinas”, indicó el Centro.

Horas después las autoridades del Filipinas cancelaron la alerta de tsunami que habían emitido unas horas antes, tras el terremoto de magnitud 6,9 que sacudió hoy el mar al sureste de la isla de Mindanao, la principal en el sur del país.

La alerta de tsunami del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS) venció a las 02.00 hora local (06.00 GMT).

There is a #tsunami threat for coastlines of the Philippines and Indonesia within 300 km of the 7.2 magnitude #earthquake in Mindanao, Philippines. No tsunami hazard for anywhere else. #PTWChttps://t.co/ccOwNC0Km4

— NWS PTWC (@NWS_PTWC) December 29, 2018