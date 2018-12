El Papa Francisco ha reivindicado la importancia de que los líderes políticos tengan una nueva mentalidad que cuente con capacidad de diálogo y que estén dispuestos “a sentarse con sus enemigos en una misma mesa”, según declaraciones publicadas originalmente en la web Bolsamanía y reproducida por la revista SIC, de la Fundación Gumilla.

Según expresión textual atribuida al santo padre, “No son líderes de paz aquellos políticos que no saben dialogar y ponerse al frente: un líder que no se esfuerza en acudir al encuentro del ‘enemigo’, de sentarse con él en una misma mesa, no puede conducir a su pueblo hacia la paz”.

Señala que el papa Francisco formuló estas declaraciones durante la audiencia que concedió a los miembros de la Asociación Rondine-Ciudadela de la Paz, con motivo de su 20 aniversario, a los que recibió en el Palacio Apostólico del Vaticano este lunes. Se trata de una asociación italiana comprometida con la reducción de los conflictos armados en el mundo cuyo objetivo es conseguir un mundo sin conflictos armados.

Para el papa, este fin pasa por que los políticos dejen de ver en el otro al “enemigo” y de ir al encuentro de aquel a quien supuestamente hay que combatir. “Es necesario humildad, porque la paz, de hecho, es responsabilidad de cada ciudadano”, señaló.

Indica finalmente que durante su alocución, el pontífice apoyó el proyecto ‘Líderes por la Paz’, que esta asociación presentó el pasado lunes (10 de diciembre) en la ONU con motivo del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El objetivo, se explica en la publicación, es proveer formación a los nuevos líderes globales para que sean capaces de intervenir en los principales lugares de conflictos armados para promover el desarrollo de las relaciones sociales, económicas y políticas pacíficas.

Los venezolanos y el Papa

Sobre la figura del papa, existe en Venezuela y en otros lugares del mundo una apreciación que las autoridades de la iglesia católica en el país rechazan.

Al cardenal Baltazar Porras Cardozo, arzobispo de la Arquidiócesis de Mérida y administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, le correspondió este martes defender la imagen del sumo pontífice, durante su intervención en un programa a través de Unión Radio, en el que algunos oyentes le cuestionaban su posición frente al gobierno venezolano.

Negó el cardenal el señalamiento de una posición de “ambigüedad” del papa frente al gobierno. “Eso no es así. Si alguien ha estado más cerca de la realidad venezolana es el papa (…) él ha estado muy atento de todo lo que está pasando en Venezuela”, aseguró monseñor Porras, y agregó que existe una campaña de descrédito contra el sumo pontífice porque “está señalando una serie de lacras que existen en el mundo”.

El Universal