Félix Pérez se pronunció sobre la trifulca generada contra Tiburones de la Guaira

! Buen dia. Saludos a todos. Primero q nada hago este video solo para agradecer a las personas que se han preocupado por mi… El.dia de ayer un acto bochornoso. Sin duda algo q no puede suceder. Pienso q el beisbol es algo grande. Es un evento familoar bonito. Q todos debemos sumar para q se mantenga siendo asi De mi parte repito quiero agradecer a todas las personas q se preocuparon por mi. Aqui estoy con mi familia q justo llego ayer al pais. Y se encontraron cone esto . Sin duda nadie quiere q estas cosas pasen En lo personal no entiendo los comentarios q han surgido en las redes sociales extradeportivos dando justificacion a lo q sucedió. Ya luego haré un comunicado explicando muchas cosas q se dicen q son totalmente falsas. Por ahora solo estoy enfocado en lo q es importante q es jugar beisbol bonito del bueno. En pro de la causa caraquista. Solo les pido a los venezolanos. Evitemos más espacios de violencia. No contaminemos el beisbol aún más. Seamos personas familiares. Aqui pueden suceder desgracias. Situaciones q priven la salud de cualquiera de nosotros en momentos de ira. De mi parte ante todos mis seguidores y fanáticos en lo q a mi cuota respecta. Pido disculpas de lo q pude haber hecho mal. Pero siempre claro y orgulloso de mi aporte a este deporte. Es solo la familia y el espectaculo deportivo lo q debe predominar. Los jonrones, las carreras, la samba, la musica, la gente disfrutando de su equipo… y no este tipo de eventos, ni mucho menos lo a se dice en las redes. Desde ya cuenten conmigo para seguir haciendo crecer esto. apelo a q incentivemos lo positivo y sigamos adelante.