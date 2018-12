Familia Obama envió emotiva carta ante la muerte de Bush padre

A través de un comunicado Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos, envió sus condolencias a la familia Bush, luego del fallecimiento de George H.W. Bush en horas de la noche de este viernes a los 94 años de edad.

“Estados Unidos perdió a un patriota y un humilde servidor”, afirmó en el escrito. Además, reconoció su trabajo por su devoto servicio a su país y su relevante papel desde su ingreso en la marina hasta la presidencia de su nación.

“La vida de George H.W. Bush es un testimonio de que el servicio público es un oficio noble y jubiloso. Su legado nunca será igualado, aunque a él le gustaría que todos lo intentemos”.

America has lost a patriot and humble servant in George Herbert Walker Bush. While our hearts are heavy today, they are also filled with gratitude. Our thoughts are with the entire Bush family tonight – and all who were inspired by George and Barbara’s example. pic.twitter.com/g9OUPu2pjY

— Barack Obama (@BarackObama) December 1, 2018