Fabricó un paracaídas, su madre lo animó a saltar de un piso 14 y terminó muy mal

Un joven de 15 años de Makiivka Ucrania construyó un paracaídas, quiso probarlo y animado por su madre y amigos decidió lanzarse desde un edificio a 42 metros de altura, pero lo que no sabía es que todo terminaría muy mal.

Bogdan Firsov se lanzó con entusiasmo para grabar el video y subirlo a las redes, no obstante, el paracaídas no se abrió ya que la distancia no era la adecuada y lamentablemente murió.

Expertos aseguran que la menor altura que pueda tener para lanzarse con un paracaídas es de 70 metros lo que quiere decir un edificio de 25 pisos y sin embargo, desde esta altura también se corre mucho riesgo.

El Pulzo