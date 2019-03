Estranguló a su madre al estar “poseída” por un espíritu en Miranda

View this post on Instagram

Cicpc esclareció el homicidio de una septuagenaria en Guatire Funcionarios adscritos al Eje de Homicidio Guarenas, esclarecieron el homicidio de Canuta Bernalda Moreno (67) tras capturar a la autora material de este hecho ocurrido en la urbanización Terrazas Alto de San Pedro, parroquia Guatire, municipio Zamora, estado Miranda. Mediante las averiguaciones realizadas y entrevista a testigos, se pudo conocer que la occisa habría sido atacada por su hija Gabriela del Valle Vásquez Moreno (25), quien indicaba que sentía la presencia de San Miguel Arcángel, optando por abalanzarse sobre Moreno, logrando cometer el hecho, estrangulándola. También se pudo conocer que la victimaria tenía dos hijos de 4 meses y 6 años, quienes se están por determinar si se encontraban en la vivienda para el momento del hecho, actualmente están bajo custodia de familiares. La detenida fue puesta a la orden de la Fiscalía 30° del Ministerio Publico del estado Miranda.

#Venezuela #Instagram #Paz #Seguridad #Policia #CICPC #Criminalistica #EficienciaOnada #DouglasRico