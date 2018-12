Estados Unidos deporta a venezolano solicitado por abuso sexual

View this post on Instagram

Detenido por INTERPOL en Maiquetía el ciudadano GIANFRANCO JR AGOSTINONE PIZZUTO quien arribó al país en vuelo de American Airlines en calidad de deportado desde los Estados Unidos de Norteamérica, por presentar notificación roja de captura internacional número de control A-10083/12-2015, de fecha 02/12/2015, por el delito de abuso sexual a menor, a solicitud del Tribunal Primero de Control del Estado Anzoátegui. En esta detención estuvieron presentes los fiscales del Ministerio Público, Abg. Hemerson MATUTE, Fiscal 79 Nacional y Billy CHIRINOS, Fiscal en Materia de Delitos Comunes del Estado Vargas.