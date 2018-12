Esclarecen el homicidio de venezolana de 20 años y de sus hijos en Perú

El hombre acusado de asesinar a su ex pareja y sus dos hijos en el distrito Independencia, de Perú, reconoció haberles quitado la vida y pidió “disculpas” por los hechos.

El sujeto identificado como Jimmy Manfreddy García Castillo, de 34 años de edad, al salir de la Dirección de Investigación Criminal del Perú, reconoció estar arrepentido de asesinar a Helen Michell Hernández Zavaleta, de 20 años de edad, y sus hijos de 3 y 4 años.

“Pido perdón y disculpas a su familia”, expresó el hombre al ser trasladado a la Fiscalía del Limas del Norte, informó un medio local.

García habría entrado a la residencia de Hernández en horas de la madrugada de este domingo 16, cuando se dispuso a degollar a la mujer y propinarle varias puñaladas tanto a ella como a los niños.

Hanahythy Zavaleta, madre de Hernández, aseguró que desde una semana antes de los hechos tenía el presentimiento de que algo sucedería.

“Una amiga me dijo que tuviera mucho cuidado. Me dijo ‘ten mucho cuidado porque ese hombre maltrata a su hijos, maltrata a tu hija, mucho cuidado, te va a matar a tus hijos’, mi amiga me lo dijo recién llegados (de Venezuela)”, explicó Zavaleta al medio peruano.

Según lo explicó, García y Hernández habrían terminado su relación varias semanas atrás.

“Ellos se separaron y creo que no se habían visto. Esta semana fue que comenzaron porque el bebé estaba mal. Él como endulzándola le daba para las medicinas, le dio para que le hiciera análisis”.

Asimismo, la madre de la joven afirmó que el culpable de los hechos maltrataba constantemente a los niños y su hija.

“Hasta donde yo sé, me maltrataba mucho a los niños y yo quiero que por eso, más que todo por los niños, que se haga justicia, que le caiga todo el peso de la ley. Estoy firme en eso. Por ella también porque ningún hombre tiene derecho de maltratar a una mujer”, señaló.

