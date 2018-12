Es un trauma para jubilados y pensionados convertir petros en bolívares

El señor Julio Vázquez, de 74 años, pensionado del Instituto Venezolano del Seguro Social (Ivss), dice que se le trancó el juego cuando le mandaron un mensaje de texto donde le anunciaron que le pagarían una compensación económica, pero expresada en petros.

“Primero, me dan un crédito por BsS. 1.800, luego me lo restan para meterlos en el monedero virtual de los que tenemos el carnet de la patria. Se supone que ese dinero forma parte del plan de ahorro de Maduro, pero yo me pregunto ¿qué ahorro si con ese dinero se compra kilo y medio de queso? Yo no tengo computadora y no tengo cómo entrar al monedero y pasarme los supuestos petros a mi banco, ¡qué enredo!”, declaró a El Pitazo.

Como a él, algunas personas se preguntaban en los bancos visitados por este medio digital sobre el plan de ahorros impulsado desde el Gobierno. “No todos los pensionados tienen el carnet de la patria o se han inscrito en la página del petro, a mi no me interesa que me den un bono en el papel, sino en la realidad. Además, entiendo que son BsS. 1.800 y no BsS. 4.500 que corresponden al nuevo salario mínimo. Tampoco me cuadran los lingoticos de oro en un papel”, añade Rogelio Vera, jubilado por incapacidad.

Pero a Adela Zapata, vecina de Los Teques, le gusta la idea. “Todo lo que sea recibir beneficios sociales me gusta, todo está muy caro y necesitamos rendir el dinero. Me sorprendió lo del pago en petros, porque no se nada de eso, pero buscando por la internet mi nieto sacó la manera de pasar los petros a la billetera virtual y a mi cuenta”, explica.

En efecto, hay dos mensajes que se mandan a los jubilados que también forman parte de la Misión en Amor Mayor. Uno de ingreso y de egreso de los petros por concepto de “plan de ahorros”. “Y sí funciona, ya me pasé el dinero a mi cuenta, solo espero que se liberen los fondos en dos días”, añadió la señora Zapata.

Estos son los pasos para retirar los petros, para los usuarios del carnet de la patria:

1- Entre a monedero virtual en www.patria.org.ve

2- Busque plan de ahorro

3- Busque ahorro en petro

4- De dos click a “ver ahorro”

5- En la cantidad Bs.S 1.800 activo verifique que esté remarcado en rojo. Dé dos clicks

6.- Verifique que salga la opción “redención anticipada” y dé dos clicks

7- Luego un click a la opción continuar. Le llegará un código al teléfono registrado en la página. Confirme la operación

8- Espere que el monto de Bs.S 1.798,19 caiga en el monedero virtual. Cuando los fondos estén disponibles, puede transferirlo a su cuenta de banco que aparece registrada en la página patria.org.ve.

Ciertamente, este procedimiento puede ser sencillo para quien esté familiarizado con el manejo de internet y la página patria.org.ve. El tema es el acceso a la tecnología y a las conexiones. Es lo que advierte Cirilo Moreno, un extrabajador de un ministerio que no tiene computadora y teléfono inteligente. “Estoy atado a que alguien de mi consejo comunal me escanee el carnet de la patria y se meta en la página web. En mi casa no hay internet. El domingo en las elecciones de concejales no quería votar, pero tuve que hacerlo para que me pudieran escanear y pasar el bono; es muy poca plata, pero esos reales son míos”.

