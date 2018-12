Entérate porque WhatsApp restringe la función de reenviar mensajes

Como nueva medida “anti-spam”, WhatsApp anunció, según palabras reseñadas por el portal web WABetaInfo, que limitará la cantidad de mensajes que se pueden reenviar a tan solo 5 usuarios como máximo de forma global.

Esta medida sería tomada luego de que la compañía presentara serios problemas con la difusión de noticias falsas, sobretodo en el ámbito de las campañas políticas.

Uno de los casos más emblemáticos se originó cuando en octubre WhatsApp se vio en la necesidad de bloquear cientos de miles de cuentas durante la campaña electoral brasileña, tras la polémica desatada al hacerse público un supuesto “tsunami” de noticias a través de esta aplicación contra el candidato, Fernando Haddad.

Otro caso que causó revuelo se originó en la India, en donde la circulación de rumores falsos a través de la aplicación móvil, provocó una ola de linchamientos de inocentes.

Por ahora no está claro cuándo se implementará el nuevo límite para los usuarios a nivel mundial, pues la propia compañía aún no ha hecho un anuncio oficial al respecto.

NEWS:

Forward message limit: 20 ➡️ 5 in all countries (before it was only in India).

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 15, 2018