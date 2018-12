Encontraron el cadáver de un estilista en Aragua envuelto entre sábanas y putrefacto

El fuerte olor que se desprendía desde el interior de una vivienda ubicada en la calle Yelitza García del sector 1 de Los Hornos de Palo Negro, alertó a los vecinos para que hicieran un llamado a la Policía Bolivariana de Aragua, establecida en la comunidad, quienes corroboraron la información y les hizo presumir que se trataba de un cadáver en proceso de descomposición.

Al sitio también arribó una señora, en busca de Jesús Alfredo Caracciolo Orellana (30), quien estaba desaparecido, encargado del cuidado de la vivienda donde se presumía había la presencia de un cadáver. Al irrumpir en el domicilio confirmaron que el joven extraviado permanecía en el interior de la vivienda sin signos vitales y con múltiples heridas por arma blanca. Estaba dentro de una habitación envuelto en una sábana.

Dolor y tristeza fue lo que se percibió en el sector la mañana de este viernes, cuando familiares de la víctima fatal se acercaron al lugar, tras confirmarse la trágica muerte del joven que laboraba como estilista en un salón de belleza situado en el Centro Comercial Parque Aragua.

Al consultar a sus parientes sobre lo sucedido, estos señalaron a la prensa que el pasado miércoles fue la última vez que el muchacho estableció contacto con su madre y “desde entonces no se sabía nada de su paradero”, acotó un tío de la víctima. En las afueras de la residencia vecinos del sector se mostraron sorprendidos por lo ocurrido.

Una comisión del Eje de Homicidios Aragua y la PBA se acercó en el sitio, donde se ejecutaron las debidas experticias y se realizaron las entrevistas de rigor, en busca de elementos importantes para la investigación. Al momento de retirar el cuerpo de la vivienda, consternación fue la que se vivió, pues la madre del joven no contuvo su dolor, desprendiéndose en llanto y gritos desgarradores.

“Jesús Alfredo, ¿por qué?, eras un muchacho sano y vienen y te matan en este barrio… yo te lo dije, ¡Sal de allí, Sal de allí!, pero no me hiciste caso… ahora ¿Quién me llamará para decirme ‘ya me acosté, ya comí’ y darme los buenos días?”, así se desahogó la progenitora, una vez el cuerpo fue subido en la furgoneta que lo llevaría a la instancia forense.

Residentes del sector 1 de los Hornos, estupefactos ante lo sucedido, manifestaron desconocer qué pasó, pues se trataba de un joven con una conducta intachable y trabajador. Recordaron que hace poco lo habían robado en la esquina, donde le despojaron de su teléfono celular. Algunos presumían que era familiar de un muchacho de la zona, pues lo veían caminar casi siempre hacia aquel domicilio.

