Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, aseguró que José Luis Rodríguez Zapatero, ex jefe de gobierno español, fracasó “miserablemente” en su intento por facilitar el diálogo en Venezuela.

“Creo que Zapatero fracasó miserablemente, hemos visto la falta de éxito de esos intentos de conversaciones para el diálogo”, dijo Trujillo este jueves.

El estadounidense consideró que no es viable un proceso de diálogo en Venezuela.

“Para que un diálogo tenga éxito, tienes que tener partes con voluntad, no puedes hablar con una persona que no quiere dialogar. Y el gobierno de Venezuela no tiene intención de diálogo”, comentó Trujillo.

EFE