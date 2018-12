Embajada de EEUU en Venezuela emite alerta para viajeros ante incidentes violentos en Canaima

Este lunes 10 de diciembre, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela publicó un comunicado en el que anuncia que las autoridades locales han cerrado el aeropuerto de Canaima indefinidamente debido a una protesta.

Alert: Local authorities have closed Canaima Airport indefinitely due to a protest. This airport is the entry point to reach Angel Falls. Review any travel plans to Bolivar State. Avoid demonstrations & large gatherings. Monitor local media for updates https://t.co/wmNH6abgQR pic.twitter.com/fGhAAnJBd5

