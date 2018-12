El imitador de Juan Gabriel reveló toda la verdad sobre la muerte del cantante: “Me hicieron una propuesta”

La muerte de Juan Gabriel sigue trayendo cola y es que Eduardo Jahuey, uno de sus más reconocidos imitadores, reveló que el exmánager del cantante le pidió que se hiciera pasar por el Divo de Juárez con la finalidad de hacerle creer a la gente que el intérprete mexicano seguía con vida.

Jahuey aseguró a la prensa mexicana que le solicitaron retratarse recientemente para fingir que el intérprete de Hasta que te conocí está vivo. “Me quisieron hacer la propuesta de hacerme unas fotos de espalda, de lado, grabarme cantando, en la casa de ustedes en las bohemias que hacemos de repente. Obviamente, un video de lejos para hacerlo pasar, ahorita, que está tan en boga lo de Juan Gabriel”, dijo el imitador.

El artista comentó que los intereses por mantener esta farsa radican en seguir explotando la falsa noticia que circuló hace semanas, en donde se indicó que Juan Gabriel no está muerto. “Me hizo la propuesta, que obviamente le hicieron a él (su ex mánager) porque tiene conexión con la gente que sacó este tipo de noticia tan desagradable”, señaló.

Asimismo rechazó se estén fingiendo cosas para crear esta matriz. “No me presto a ese tipo de cosas, vengo de una familia de artistas. No lo haría. Estoy agradecidísimo con el señor Juan Gabriel. Personalmente, me dio la bendición [autorización para que lo imitara] hace muchos años en el Palenque de Texcoco. Entonces, jamás lo haría, no me prestaría a eso”, insistió Jahuey.

Alertó que es posible que empiecen a circular fotos del cantante, como si estuviera vivo. “Ya me lo propusieron a mí. Así es que, le digo al público, si ven imágenes por ahí no lo crean, porque si no me presté yo, alguien más se va a prestar”, puntualizó.

Infobae