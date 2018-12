El bullicio y el colapso vial decembrino se fueron del centro de Maracaibo

Tiendas abarrotadas, colas para pagar, congestión en centros comerciales, tráfico pesado y embotellamiento en el casco central de Maracaibo. Eso y más, hoy forma parte de un pasado que hasta 2015 daba muestras de que el comercio se abría paso a la época navideña.

Entrar a Padilla o a Las Delicias era una tarea de horas para los marabinos hace varios años. Las colas de buses y carritos eran kilométricas. Los cornetazos aturdían a todos.

En la actualidad, una incipiente actividad comercial genera ingresos para los vendedores. Los locales de mercancía seca y textiles están desolados.

“Ciudad Chinita” era punto crucial para la compra de “estrenos” y regalos para Navidad. A escasos 12 días para celebrar en familia el Nacimiento del Niño Jesús, los marabinos miraban más de lo que compraban.

Así se mantuvo también “Cima”, igualmente ubicado en el centro de la ciudad, donde los “compradores de ventana” exhalaban suspiros a las vidrieras que dejaban ver la mercancía.

Las ventas de juguetes, equipos electrónicos, ropa, calzado, bolsos, joyería, papelería y dulces no han tenido las ganancias que pudieran haber logrado hace unos tres años. “La gente ve mucho pero no compra todo por lo que pregunta. Sin embargo, han estado haciendo compras normales, no muy cuantiosas pero por lo menos es algo”, apuntó el encargado de un local en Cima.

Una apretada economía también se siente en Lago Mall, que en épocas anteriores se abarrotaba de compradores y ayer lucía en completa soledad. Desde las vidrieras, se podían ver a los vendedores a la espera de potenciales clientes.

Panorama