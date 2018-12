Edgar Ramírez tras nominación a los Globos de Oro: “Estoy realmente emocionado”

View this post on Instagram

With my IPA in hand I wanna thank the #HFPA for this #GoldenGlobe nomination After a long night of shooting in South Africa, I woke up to this beautiful news. I am so happy and touched to share this honor with my beloved @darrencriss , @penelopecruzoficial and everyone involved in The Assassination Of Gianni Versace – most especially with my brother in arms @rickymartin -. Playing Gianni has been a transforming experience in my life, for which I will always be grateful, and I thank #RyanMurphy (@mrrpmurphy )for the opportunity to embark myself on this journey. I am truly thrilled • 🇪🇸 Con mi IPA en mano, quiero agradecer a la #HFPA esta nominación al #GoldenGlobe Después de una larga noche de rodaje en Sudáfrica, me desperté con esta hermosa noticia. Estoy muy feliz y conmovido de poder compartir este honor con mis amados #DarrenChris #PenélopeCruz y todos los involucrados en El Asesinato de Gianni Versace, especialmente con mi hermano @rickymartin – . Interpretar a Gianni ha sido una experiencia transformadora que agradeceré toda mi vida, muy especialmente a Ryan Murphy: Gracias por la oportunidad de embarcarme en este viaje. Estoy realmente emocionado.