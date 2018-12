Dudamel resalta el esfuerzo de la Vinotinto en preparación para el Sudamericano Sub 20

Desde este miércoles y hasta el sábado la selección Vinotinto Sub 20 retoma sus prácticas en Puerto Cabello, Carabobo, como parte de sus entrenamientos para el Sudamericano que se disputará a partir del 17 de enero en Chile.

Previamente, la selección entrenó en el Complejo de Alto Rendimiento de Margarita y Caracas, antes de la pausa navideña. Después de año nuevo le corresponderá hacerlo en Colombia, a partir del 3 de enero.

El directo técnico de conjunto criollo, Rafael Dudamel, destacó el desempeño y esfuerzo de preparación emprendido por los 28 jugadores durante sus semanas de entrenamiento.

“Ya vamos cumpliendo la tercera semana de trabajo y las sensaciones son espectaculares. La intensidad, cómo no se ahorran esfuerzo y cómo se mantienen tan enfocados, nos hace sentir a nosotros muchísima ilusión. La misma que sienten ellos, nos la contagian. Cada vez los veo más maduros y enfocados”, expresó Dudamel.

Para Dudamel, con este Sudamericano Sub 20 será la tercera participación en el ciclo de categorías juveniles, sumadas al Sub 17 disputado en Argentina en 2013 y el Sub 20 de Ecuador 2017.

La selección nacional, que está en el grupo A del Sudamericano Sub 20 junto a Chile, Colombia, Brasil y Bolivia, se enfrentará en su primer partido ante el conjunto chileno el sábado 19 de enero en el Estadio El Teniente de Rancagua, al sur de Santiago de Chile.

