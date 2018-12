Dos aviones del Cuerpo de Marines de EEUU colisionan en Japón

Dos aviones del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos colisionaron durante una operación de reabastecimiento de combustible en vuelo frente a las costas de Japón, así lo informó este miércoles un funcionario del Departamento de Defensa estadounidense.

Los aviones involucrados fueron un caza F-18 y un petrolero C-130, según el funcionario. En un comunicado, el Cuerpo de Marines dijo que las aeronaves habían despegado de la Estación Aérea del USMC Iwakuni y que las operaciones de búsqueda y rescate estaban en curso después de un “accidente”.

Fue la propia marina norteamericana que confirmó los hechos en su cuenta oficial de Twitter.

Los aviones “llevaban a cabo entrenamientos programados regularmente cuando ocurrió el accidente”, se indicó en la nota oficial.

Según medios estadounidenses, cinco tripulantes estaban a bordo del C-130 y otros dos en el F-18.

La teniente Alyssa Morales, vocera de la 1ª Ala de Aeronaves de los Marines con base en Okinawa, dijo al sitio de noticias militar Task and Purpose que un marine había sido rescatado con vida, pero esto no se pudo confirmar de inmediato.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses tiene unos 50.000 efectivos en territorio japonés.

Search and rescue operations continue for a KC-130 and an F/A-18 that were involved in a mishap off of the coast of Japan around 2:00 a.m. Dec. 6.

The circumstances of the mishap are currently under investigation.

Media can contact @IIIMEF at IIIMEFMEDIA@usmc.mil.

— U.S. Marines (@USMC) December 5, 2018