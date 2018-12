Deyna Castellano se coronó en la NCAA (+Vídeo)

La ariete venezolana, Deyna Castellano, se coronó campeón en la Liga Universitaria de la NCAA del fútbol femenino norteamericano con su club FSU Soccer quienes derrotaron por la mínima a UNC.

Además del título obtenido, la delantera de Maracay se anotó una asistencia al habilitar a la autora del tanto, Dallas Dorosy.

El conjunto donde hace vida Castellano alzó su segundo trofeo en el campeonato nacional de la NCAA.

GOOOOOOOOAAAAAAAAAL!

Dallas Dorosy comes up big for @FSUSoccer! #WCollegeCup pic.twitter.com/5oUcH0JP6E

— NCAA Soccer (@NCAASoccer) December 2, 2018