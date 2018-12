Detienen a falso médico que recetó pacientes durante un mes en Barquisimeto

View this post on Instagram

Un hombre identificado como Hen­derson Adrián Pacheco Suárez, de 25 años, se hizo pasar por médico en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp). Se conoció que el hombre vulneró la seguridad del centro de salud aproximadamente por un mes. Según la minuta policial, al momento que fue detenido el sujeto por funcionarios de la Policía del estado Lara (Polilara), el hombre confesó que no era médico y el titulo presentado ante el centro de salud era falso. De acuerdo a las investigaciones realizada por los funcionarios, Suárez reside en el Manzano, al sureste de Barquisimeto, y al parecer durante su estancia en el Hcuamp hizo guar­dias y re­cetó pacientes. Transcendió que el detenido fue puesto a las órdenes de la Fiscalía 10 del Ministerio Publico en Barquisimeto estado Lara.